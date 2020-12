Cor 19:00 Assembramenti covid: Chiuso Tipico Mano pesante degli agenti della Questura di Sassari: Chiusa questa mattina ad Alghero la friggitoria di via Sassari a causa della mancata osservanza delle disposizioni



ALGHERO - Controlli a tappeto in provincia sul regolare rispetto delle disposizioni anti-Covid. Mano pesante degli agenti della Questura di Sassari: Chiusa questa mattina (venerdì) ad Alghero la friggitoria Tipico di via Sassari. Nei tavolini esterni - secondo quanto accertato dagli agenti in borghese intervenuti - non si sarebbero rispettate le norme disposte dal decreto legge 19/2020 contenute nel Dpcm del 3 dicembre, motivo per cui gli operatori hanno comminato una sanzione amministrativa di chiusura dell'attività fino al 21 dicembre 2020.