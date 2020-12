Red 12:41 Covid-19: sanzioni a Nuoro Ieri, i Carabinieri della locale Compagnia hanno sanzionato tredici persone che non hanno rispettato il divieto di assembramento, o l´obbligo di indossare la mascherina o il divieto di circolazione dopo le 22 senza giustificato motivo



NUORO – Ieri (venerdì), i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno sanzionato tredici persone che non hanno rispettato il divieto di assembramento, o l'obbligo di indossare la mascherina o il divieto di circolazione dopo le 22 senza giustificato motivo. In particolare, i militari sono intervenuti in Via Mereu dove, un gruppo di sette minorenni si era riunito senza rispettare il divieto di assembramento e senza indossare i dispositivi di protezione.