Alghero: Oculistica si trasferisce al Civile

ALGHERO - A partire da mercoledì 23 dicembre, il reparto di Oculistica sarà trasferito momentaneamente al primo piano dell'ospedale Civile di Alghero, nell'area precedentemente riservata al Day Hospital del reparto di Medica, nelle more della consegna dei nuovi locali che saranno dislocati al quarto dello stesso ospedale.L'annuncio, che non mancherà di far discutere ad Alghero, è della Direzione della ASSL Sassari e della Direzione del Presidio Unico di Alghero e Ozieri e si sarebbe reso necessario all'indomani della decisione di aprire altri 40 posti letto Covid nella struttura dell'Ospedale Marino [ LEGGI ].«Con l'attuazione di questo progetto, di imminente realizzazione, nel quarto piano del Civile il reparto di Oculistica potrà avvalersi di spazi più ampi e di nuove tecnologie chirurgiche e cliniche. L'ubicazione temporanea, che prevede la possibilità per gli operatori sanitari di utilizzare sia le sale operatorie del Civile sia quelle del Marino, non influirà sugli elevati standard assistenziali offerti dal team del reparto coordinato dal dott. Pintore» precisa la nota dell'Ats.