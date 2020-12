Red 23:14 FdI: «Compra italiano, compra locale» L´iniziativa toccherà varie piazze e vie sassaresi e durerà fino a Natale. Militanti, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d´Italia Sassari Audax saranno a disposizione nelle vie centrali e più frequentate, per impacchettare gratuitamente il regalo acquistato nei negozi locali







L' iniziativa toccherà varie piazze e vie sassaresi, e durerà fino a Natale, dove, militanti, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia Sassari Audax, saranno a disposizione nelle vie centrali e più frequentate, per impacchettare gratuitamente il regalo acquistato nei negozi locali. «A dimostrazione che il problema è da noi molto sentito, lunedì pomeriggio, i nostri militanti insieme a quelli dell'associazione Domus Turritana, hanno esposto uno striscione con la scritta “Aiuta i nostri commercianti, compra locale”», dichiarano dalla sede Audax.



«Riportando le parole di Giorgia Meloni, con questa iniziativa si vuole “difendere le nostre aziende, la nostra identità e i posti di lavoro di milioni e milioni di famiglie italiane”. Fratelli d'Italia Sassari Audax, ancora una volta, con azioni concrete, dimostra vicinanza ai sassaresi e alle categorie produttive cittadine. Invitiamo pertanto i cittadini, a presentarsi al nostro gazebo per ricevere la carta regalo e il confezionamento», concludono i rappresentanti cittadini di FdI. Commenti SASSARI – Giovedì, Fratelli d'Italia Sassari Audax, con un banchetto in Piazza Azuni, al quale era presente il consigliere comunale Daniele Deiana, ha aderito alla campagna natalizia annunciata dalla presidente del partito Giorgia Meloni, «per supportare le attività commerciali locali, che a causa delle restrizioni imposte dal Governo Conte, hanno subito una decisa e significativa contrazione degli utili, subendo quindi un grosso danno economico». “Compra italiano, compra locale. Un Natale tricolore è un Natale solidale”, questo è lo slogan coniato per l'occasione, che vuole lanciare un chiaro messaggio: «ridare fiato alle aziende italiane e in particolare sassaresi, approfittando del periodo natalizio,soprattutto dopo che molti negozianti sono stati costretti a mandare a casa i dipendenti, se non addirittura a chiudere per sempre la loro attività».L' iniziativa toccherà varie piazze e vie sassaresi, e durerà fino a Natale, dove, militanti, iscritti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia Sassari Audax, saranno a disposizione nelle vie centrali e più frequentate, per impacchettare gratuitamente il regalo acquistato nei negozi locali. «A dimostrazione che il problema è da noi molto sentito, lunedì pomeriggio, i nostri militanti insieme a quelli dell'associazione Domus Turritana, hanno esposto uno striscione con la scritta “Aiuta i nostri commercianti, compra locale”», dichiarano dalla sede Audax.«Riportando le parole di Giorgia Meloni, con questa iniziativa si vuole “difendere le nostre aziende, la nostra identità e i posti di lavoro di milioni e milioni di famiglie italiane”. Fratelli d'Italia Sassari Audax, ancora una volta, con azioni concrete, dimostra vicinanza ai sassaresi e alle categorie produttive cittadine. Invitiamo pertanto i cittadini, a presentarsi al nostro gazebo per ricevere la carta regalo e il confezionamento», concludono i rappresentanti cittadini di FdI.