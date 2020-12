Cor 18:19 Variante Covid, stop voli Uk Dopo Francia, Germania, Olanda e Belgio, anche l´Italia interrompe da subito (dalle 24 di stanotte fino al 6 gennaio) i collegamenti aerei con il Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid







CAGLIARI - «Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali».

Dopo Francia, Germania, Olanda e Belgio, anche l'Italia interrompe da subito (dalle 24 di stanotte fino al 6 gennaio) i collegamenti aerei con il Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa. L'annuncio della sospensione dei voli con la Gran Bretagna è arrivato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è «fuori controllo», ha spiegato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente», ha detto Hancock parlando a Sky News. Secondo quanto ha riferito Maria Van Kerkhove, esperta dell'Organizzazione mondiale della Sanità, alla Bbc, la nuova variante di coronavirus scoperta in Gran Bretagna è stata individuata anche in Danimarca e Australia, oltre che in Olanda.