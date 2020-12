A.B. 19:38 Serie A: il Cagliari muove la classifica Finisce 1-1 il match disputato sul manto erboso della Sardegna Arena tra rossoblu e Udinese e valido per la 13esima giornata del massimo campionato. Alla rete di Lykogiannis al 27´ ha risposto Lasagna al 57´, tre minuti dopo il suo ingresso in campo







PRIMO TEMPO. Al 3', Samir innesca Pussetto, che controlla bene e si trova davanti a Cragno, ma il portiere chiude lo specchio. Dieci minuti dopo, Deulofeu tenta il colpo a giro, ma Cragno è attento. Il Cagliari cerca di trovare spazi, ma gli attacchi provocano solo qualche calcio dalla bandierina. Al 27, il vantaggio rossoblu, con la punizione di Lykogiannis che finisce la sua corsa nell'angolino alla destra di Musso. Al 34', la difesa locale libera corto su angolo di De Paul, palla a Zeegelaar, che non inquadra lo specchio della porta. Cinque minuti dopo, Musso, in due tempi, disinnesca la conclusione potente di Sottil. A un minuto dal riposo, Deulofeu tocca per l'accorrente De Paul, che costringe Cragno alla parata a terra. Allo scadere, ammonito Pavoletti. Si va al riposo sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo senza proporre novità. In apertura, punizione di De Paul, sponda di Becao per il tiro al volo di Bonifazi, Godin risolve davanti a Cragno. Al 50', cross di Stryger Larsen per l'incornata di Pussetto e palla fuori di poco. Un minuto dopo, Nandez ci prova, ma Musso respinge. Al 53', è Cragno a disinnescare Deulofeu. Stryger Larsen ci prova di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Un giro di lancette dopo, Lasagna subentra a Deulofeu. Al 57', arriva il pareggio ospite: Pussetto lancia Lasagna, che batte Cragno in uscita. Sette minuti dopo, Ceppitelli subentra a Pavoletti. Al 68': Lykogiannis affonda sulla sinistra, cross a mezz'altezza, Joao Pedro è li, deviazione del brasiliano a colpo sicuro, ma Samir salva tutto. Un minuto dopo, fallo di Nandez su Pereyra e cartellino giallo. Al 74', Rog per Lykogiannis, cross teso e radente, ma Joao Pedro arriva sul pallone con un pizzico di ritardo. Un minuto dopo, è Pereyra ammonito per fallo su Nandez. Al 77', fuori Pereyra e Pussetto, dentro Mandragora e Nestorovski. Di Francesco risponde con Simeone al posto di Sottil. A dieci minuti dalla fine, cross morbido di Nandez, ma il colpo di testa di Lykogiannis è troppo tenero per Musso. A due minuti dalla fine, Joao Pedro e Rog cedono il posto a Oliva e Pereiro. Al minuto 89, Lykogiannis non inquadra lo specchio della porta. L'Udinese si gioca le ultime carte: prima Ter Avest per Strygen Larsen, poi De Maio per Bonifazi. L'arbitro concede 4' di recupero, ma il risultato non cambia più.



CAGLIARI-UDINESE 1-1:

CAGLIARI: Cragno, Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis, Rog (43'st Oliva), Nandez, Marin, Pavoletti (19'st Ceppitelli), Joao Pedro (43'st Pereiro), Sottil (34'st Simeone). Allenatore Eusebio Di Francesco.

UDINESE: Musso, Stryger Larsen (44'st Ter Avest), Zeegelar, Samir, Bonifazi (45'st De Maio), Becau, Pereyra (33'st Mandragora), Walace, Deulofeu (9'st Lasagna)., De Paul, Pussetto (33'st Nestorovski). Allenatore Luca Gotti.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

