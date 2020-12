Red 23:56 Incidente mortale sulla 131 Da una prima ricostruzione, un 25enne di Santa Giusta era a bordo di una Bmw320, con altre due persone, in direzione Cagliari, uscita di strada al chilometro 114, poco dopo il bivio per Paulilatino



PAULILATINO – Un 25enne di Santa Giusta è deceduto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 21 nella discesa di Santa Cristina, al chilometro 114 della Strada statale 131, poco dopo il bivio per Paulilatino. Da una prima ricostruzione, il giovane era a bordo di una Bmw320, con altre due persone, in direzione Cagliari, uscita di strada.



Il personale medico del 118 ha solo potuto constatare il decesso del 25enne, mentre le altre due persone non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona.