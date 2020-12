Cor 10:48 Fauna selvatica, passa l´emendamento Deiana È stato approvato in commissione Bilancio alla Camera l´emendamento della Capogruppo in Commissione Ambiente del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, che istituisce il Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica



Commenti ALGHERO - «Il Fondo – spiega la deputata algherese - è destinato a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 che abbiano nel proprio statuto questa finalità e gestiscono centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario». La proposta della parlamentare prevede una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. «Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della manovra – sottolinea Paola Deiana - il ministero dell'Ambiente deciderà le modalità di utilizzo del fondo, sentiti il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il ministero della Salute. Entro 90 giorni, invece, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al ministero dell'Ambiente l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sui loro territori e gestiti dalle associazioni riconosciute».