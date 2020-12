Red 20:07 Furto in appartamento: sassarese in manette Lo scorso fine settimana, a Siligo, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un´ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari nei confronti di un 45enne, già noto alle Forze dell´ordine



SILIGO - Lo scorso fine settimana, a Siligo, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari nei confronti di un 45enne sassarese, già noto alle Forze dell'ordine. il provvedimento è conseguente ad un furto in appartamento commesso a Sassari nell’agosto 2019.



Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Bancali. Il 45enne si trovava già in regime di arresti domiciliari in una comunità terapeutica di Siligo.