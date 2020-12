Red 7:14 «Recovery fund, al lavoro» Il segretario regionale del Partito democratico sottolineano con soddisfazione la proposta del suo partito nella massima assise isolana e ora esorta: «si lavori per non perdere le risorse»







A dichiararlo è il segretario regionale del Pd Emanuele Cani, che spiega: «In un momento difficile e delicato come quello che si sta vivendo non servono fughe in avanti come quella del presidente della Regione ma condivisione e coerenza con linee guida. Per questo motivo, riteniamo sia doverosa la convocazione di quelli che sono stati ribattezzati “Stati generali della Sardegna” per discutere di indirizzi, criteri, strategie da adottare per l'adozione delle proposte progettuali».



Nella foto: il segretario regionale del Pd Emanuele Cani Commenti CAGLIARI - «Le risorse previste dal “Recovery fund” sono un’occasione che la Sardegna non può perdere. Per questo motivo, il Partito democratico sostiene l’iniziativa promossa dal suo consigliere regionale Cesare Moriconi, primo firmatario della mozione [LEGGI] che impegna il presidente della Regione Christian Solinas “ad assumere con urgenza le iniziative utili alla costruzione di un grande progetto di rinascita che parta da una vera consultazione con le parti sociali ed economiche, le Autonomie locali e i rappresentanti sardi in Parlamento”».A dichiararlo è il segretario regionale del Pd Emanuele Cani, che spiega: «In un momento difficile e delicato come quello che si sta vivendo non servono fughe in avanti come quella del presidente della Regione ma condivisione e coerenza con linee guida. Per questo motivo, riteniamo sia doverosa la convocazione di quelli che sono stati ribattezzati “Stati generali della Sardegna” per discutere di indirizzi, criteri, strategie da adottare per l'adozione delle proposte progettuali».Nella foto: il segretario regionale del Pd Emanuele Cani