Red 23:21 «Indispensabile cogliere le opportunità dei bandi» E´ l´obiettivo indicato dal consigliere comunale del Partito democratico Gavino Sanna, che nella seduta del Consiglio di ieri ha chiesto l´impegno sull´argomento del sindaco e della Giunta di Porto Torres







Il bando Anci Fermenti in Comune ha come obiettivo l'attivazione di interventi locali in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali per la promozione di azioni rivolte ai giovani sulle sfide sociali. «Questo bando è stato proposto dall'assessore Fois al gruppo Pd e stiamo lavorando assieme in questa direzione», aggiunge Sanna. Il bando Sport e salute, invece, riguarda l'attivazione di aree dedicate allo sport interamente all'aperto, come parchi pubblici e spazi verdi.



«Due bandi già condivisi dall’assessore di riferimento e che risultano di estrema importanza per la città di Porto Torres e la sua comunità, soprattutto in relazione alle evidenti difficoltà patite nel corso del 2020 a causa della crisi sanitaria in atto. Per questo motivo – conclude l'esponente Dem - mi preme stimolare il sindaco e la Giunta affinché prendano in seria considerazione la partecipazione a questi due bandi, che rappresentano un'occasione unica e irripetibile per la nostra città». Commenti PORTO TORRES - «Un’indicazione chiara e precisa sull'immediato futuro di Porto Torres, per sostenere i giovani e rilanciare la città, per disegnare e programmare la ripartenza cogliendo le opportunità che si presentano davanti». E' l’impegno che il consigliere comunale del Partito democratico Gavino Sanna chiede al sindaco e alla Giunta con un'interpellanza illustrata ieri (lunedì) durante il Consiglio comunale. «Riteniamo indispensabile che il Comune di Porto Torres partecipi ai bandi “Fermenti in Comune” e “Sport e Salute”, entrambi in scadenza nei primi mesi del 2021, con l’obiettivo di stimolare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della nostra città – spiega l'esponente della Maggioranza –. Si tratta di due opportunità che potrebbero incidere in maniera positiva e concreta sul futuro di Porto Torres, alle quali affiancare un’azione che getti le basi per la ripartenza reale».Il bando Anci Fermenti in Comune ha come obiettivo l'attivazione di interventi locali in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali per la promozione di azioni rivolte ai giovani sulle sfide sociali. «Questo bando è stato proposto dall'assessore Fois al gruppo Pd e stiamo lavorando assieme in questa direzione», aggiunge Sanna. Il bando Sport e salute, invece, riguarda l'attivazione di aree dedicate allo sport interamente all'aperto, come parchi pubblici e spazi verdi.«Due bandi già condivisi dall’assessore di riferimento e che risultano di estrema importanza per la città di Porto Torres e la sua comunità, soprattutto in relazione alle evidenti difficoltà patite nel corso del 2020 a causa della crisi sanitaria in atto. Per questo motivo – conclude l'esponente Dem - mi preme stimolare il sindaco e la Giunta affinché prendano in seria considerazione la partecipazione a questi due bandi, che rappresentano un'occasione unica e irripetibile per la nostra città».