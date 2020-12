Red 22:08 Non si fermano i Risvegli musicali ad Alghero A pochi giorni dell’uscita del nuovo disco “Back’s Joke”, il flautista algherese Mauro Uselli prosegue la rassegna musicale in versione streaming







La musica è il contrario di tutto ciò, ed è per questo che il maestro, già da questa mattina (mercoledì), ha iniziato a suonare senza pubblico, in totale riservatezza. I Risvegli musicali saranno cinque appuntamenti che Mauro Uselli propone in cinque location diverse della città di Alghero. Cinque luoghi a lui cari, dove ha già suonato e ha trovato il suo rapporto armonico con l’esterno. Sarà una formula nuova: live, senza pubblico, che i follower potranno seguire ed ascoltare sui canali ufficiali dell’artista, sia sul profilo Facebook, sia sul canale Youtube. Protagonista la musica classica, note terapiche riflessive e soavi che penetrano nell’animo umano e lo aiutano a rinforzare le proprie difese.



Questa mattina, Uselli ha suonato nella chiesa del Santissimo Nome del Gesù, nel quartiere di Sant’Agostino, a porte chiuse. Ma lo spirito di questi momenti musicali, è più vicino alla performance artistica che al mero concerto: un momento di comunione con la spiritualità, dove le note hanno il compito di congiungersi con l’essenza dell’umano e diffondersi in modo virale per sconfiggere le difficoltà di questo momento. Protagonista sempre la musica classica, da Bach a Telemann, con salti temporali tra il Seicento e il Settecento, rivisti come suo solito, da personalissimi virtuosismi. Proporrà in aggiunta una rivisitazione delle famose variazioni di Goldberg di Joan Sebastian Bach.



