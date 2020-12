Red 12:41 Mauro Uselli: un album sotto l´albero Venerdì 25 dicembre sarà il giorno ufficiale dell´uscita dell´album dell´artista algherese dal titolo “Bach´s Joke for flute solo”. “Scherzi di Bach” è una prima raccolta di musica strumentale dedicato al maestro della musica classica a cavallo tra il 1600 e 1700







Un passo importante, un album che annovera Uselli tra I big dei musicisti contemporanei della musica classica, e che farà il giro del mondo. “Bach’s Joke” nasce come nelle migliori storie di successi, da un incontro casuale tra il maestro algherese e John Toso, musicista, compositore e art director dell'etichetta discografica milanese “Way Music”. Consulente artistico e produttore discografico, Toso è riconosciuto, nell’Enciclopedia mondiale della musica elettronica, per aver creato un nuovo sound new age con il progetto “Aglaia”. Durante un’esibizione estemporanea nel parco avventura “Le Ragnatele”, nella zona delle Bombarde, John Toso si avvicinò a Mauro Uselli (che suonava da un palco costruito su un albero) e tra i due nacque immediatamente un feeling particolare. Ma da quel giorno all’uscita del disco sono passati otto anni. Anni in cui i due protagonisti di questo connubio artistico hanno continuato a dialogare, finchè le idee sul progetto artistico si sono fuse perfettamente, dando vita a quello che viene definito un esordio internazionale davvero promettente.



Uselli, eclettico e anarchico, non pensava certo ne ad un disco, ne a instaurare rapporti con le case discografiche. Ma anche la sua anima bizzarra ha dovuto fare i conti con un lavoro che bisognava far conoscere al mondo e sul quale una casa discografica come l'Italian Way Music ha scommesso da tempo. Il primo della serie, Bach’Joke di Mauro Uselli, prevede una raccolta di dodici opere di J.S.Bach; opere per strumento solo inquadrate nella musica classica barocca, ricche di effetti, interpretazioni virtuosistiche dove silenzi e tecnica melodica giocano ritmicamente toccando le corde dell’animo umano. Si tratta di musica da ascolto, terapica, con tratti olistici, mirata al raggiungimento del benessere personale, cultura della vita e della calma interiore. Uno stile che si è perfezionato dall’esperienza londinese, quando l'artista algherese ha studiato la formula della musica performante dal vivo dedicata ai “Risvegli del mattino”. Tutti i brani dell’album sono partite, preludi, sarabande e vari movimenti di composizioni originariamente per clavicembalo e violino. L’album sarà disponibile dal giorno di Natale su tutti i digital store e su tutte le piattaforme audio e video di alta qualità.



