Covid a Sassari: bar chiusi e clienti sanzionati

SASSARI – Ieri (mercoledì), per il contenimento della diffusione epidemiologica Covid-19, gli agenti della Questura di Sassari hanno effettuato diversi controlli negli esercizi pubblici. In centro, ne sono stati controllati una trentina, oltre a una cinquantina di clienti.



I poliziotti hanno controllato tre bar, dove sono state riscontrate, sia all’interno che all’esterno, delle irregolarità (assembramento di persone e mancato utilizzo delle mascherine), che hanno portato, oltre alla contestazione delle sanzioni amministrative elevate nei confronti dei titolari, anche alla temporanea chiusura delle attività per cinque giorni. Inoltre, sono stati sanzionati sette clienti per violazioni della normativa vigente in materia.