Campagna amica: mercati aperti Sarà anticipato per la seconda settimana consecutiva al mercoledì il mercato di Campagna amica, che si svolge da undici anni il sabato mattina a Sassari, all'Emiciclo. Un anticipo per dare la possibilità ai clienti, nonostante le prescrizioni per limitare la diffusione del Covid-19, di portare a tavola i prodotti freschi e di stagione degli agricoltori del territorio







I mercati di Campagna amica sono aperti in tutta la Sardegna anche durante le festività natalizie: «le prescrizioni adottate dal Governo non prevedono infatti la chiusura del mercati contadini – spiega il presidente dell’associazione delle aziende agricole dei mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna Gianni Muntoni – abbiamo solo anticipato al mercoledì il mercato dell’Emiciclo visto che Natale e l’ultimo giorno dell’anno quest’anno cadono di venerdì consentendo ai clienti di poter fare la spesa per il pranzo di Natale e il cenone di capodanno». Per il resto, il calendario dei mercati di Campagna Amica del Nord Sardegna è rimasto invariato.



Il martedì a Porto Torres, in Piazza Saballi, e a Tempio Pausania, in Piazza Gallura; il mercoledì a Sorso, in Piazza Comune e, in via straordinaria, mercoledì 30 dicembre, a Sassari, nell'Emiciclo (che si terrà regolarmente anche sabato 2 gennaio); giovedì ad Alghero, in Piazza Sant'Agostino. Mentre il primo gennaio 2021, essendo Capodanno, il venerdì rimarrà chiuso il mercato di Li Punti.