Grandi eventi: asta pubblica a Torre Grande

Nella foto: render Area Grandi eventi Commenti ORISTANO - Il Comune di Oristano ha indetto un’asta pubblica per la concessione in valorizzazione dell’area Grandi Eventi di Torre Grande, da destinare quale finalità principale all’organizzazione e svolgimento di manifestazioni culturali e di spettacolo. Si tratta di un’area posta tra le vie Stella Maris e Colombo, agli ingressi della borgata marina di Torregrande da Oristano e da Cabras, della superficie di circa 60mila metri quadri.L’asta si svolge su un valore a base d’asta del canone annuo di concessione di 31mila euro (soggetto a rialzo), per un periodo massimo di venti anni. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Oristano. Settore Programmazione e gestione delle risorse, Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora 44, Palazzo Campus–Colonna, 09170 Oristano, entro le 12 del 30 marzo 2021. L’avviso, il bando e la documentazione allegata sono pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune di Oristano sul sito internet istituzionale dell'Ente e sono disponibili all'Ufficio Patrimonio, in Piazza Eleonora 44, al secondo piano del Palazzo degli Scolopi (telefono 0783/791270 o 0783/791340), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 18, oppure consultabili e scaricabili sul sito comunale.«Un bando - dichiara l'assessore comunale alla Cultura, spettacolo e turismo - che finalmente potrà consentire il completamento, la valorizzazione e la fruizione di uno spazio fondamentale per la crescita turistica della nostra borgata marina. Si inserisce in un processo di sviluppo di Torre Grande iniziato a fine novembre con la pubblicazione del bando di gara per la progettazione di riqualificazione del litorale e successivamente anche con la pubblicazione del bando di gara riguardante l'Area sosta camper. Torre Grande rappresenta per la città l’attrattore turistico più importante e rilevante punto nevralgico del turismo della costa ovest della Sardegna».Nella foto: render Area Grandi eventi