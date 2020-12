Red 13:14 Al via il progetto LaborIsola Il corso, che durerà 200 ore, si terrà a Sassari, nel centro Poliss di Via Baldedda 15, e sarà gestito dalla Cooperativa sociale Ecotoni onlus di Alghero







ALGHERO – Al via il progetto "LaborIsola", che fa parte delle iniziative finanziate dall'avviso "Propilei-Progetti pilota di eccellenza per l'innovazione sociale", Programma operativo regionale Fse 2014–2020 della Regione autonoma della Sardegna. Il corso, che durerà 200 ore, si terrà a Sassari, nel centro Poliss di Via Baldedda 15, e sarà gestito dalla Cooperativa sociale Ecotoni onlus di Alghero.L'attività proposta è gratuita e offre gli strumenti per l'orientamento al lavoro nel campo della manutenzione del verde, giardinaggio e orticoltura, compresi i corsi sulla sicurezza e il rilascio degli attestati per l'uso di strumenti come decespugliatore, motosega, ecc. Il corso si rivolge a dieci giovani, donne e uomini, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che si trovino in una condizione di svantaggio certificato, compresa la disoccupazione di lunga durata.Le iscrizioni sono possibili fino al 15 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla Cooperativa, telefonando al numero 345/8971441 o inviando una e-mail all'indirizzo web info@ecotonicoop.it.