Red 10:07 Bessude: sequestrati 3kg di marijuana I Carabinieri della Stazione di Siligo hanno arrestato un 28enne di Bessude che, in casa, aveva 3chilogrammi di marijuana. La droga è stata trovata già confezionata e pronta per essere smerciata



Trovati anche un bilancino di precisione e il materiale utile per l'essiccazione. I militari hanno provveduto a sequestrare tutto. Il Tribunale di Sassari ha convalidato l'arresto e poi ha emanato la misura cautelare dell'obbligo di dimora.