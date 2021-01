Red 21:22 Nuoro: lavori alla condotta idrica Lavori programmati per lunedì, dalle 9 alle 17, per inserire nuove apparecchiature nella condotta distributrice di Via della Resistenza



NUORO - Per domani, lunedì 4 gennaio, le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria nella condotta distributrice in Via della Resistenza, a Nuoro. Saranno installate nuove apparecchiature idrauliche nel nodo di rete presente all’altezza della rotatoria di fronte al Bricofer.



Per eseguire l’intervento, sarà necessario sospendere l’erogazione dalle 9 alle 17 nelle zone alimentate dal serbatoio di Cucullio: Nuraghe, Istiritta, Furreddu, Nuoro nuovo, Seuna, Badu e Carros, Monte Gurtei. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa telefonando al numero verde 800/022040, attivo h24.