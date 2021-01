Cor 20:09 Calamità sull´agro, Conoci si attivi Mimmo Pirisi, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Graziano Porcu e Roberto Ferrara si rivolgono ancora una volta al sindaco perchè si attivi con la Regione per richiedere lo stato di calamità a causa degli allagamenti



Commenti ALGHERO - «Viste le continue e prolungate piogge abbattutesi sul nostro territorio in questi giorni, che hanno interessato in modo particolare le aree della bonifica, causando persistenti e visibili danni a infrastrutture e a colture arboree e non, danneggiandole irreversibilmente, chiediamo al Sindaco di attivare al più presto le procedure necessarie per richiedere alla Regione lo stato di calamità naturale e di interessare gli uffici affinché si proceda alla raccolta delle domande dei danni avvenuti nell'area interessata». Richiesta forte e chiara quella sottoscritta da ben nove consiglieri comunali ad Alghero - Mimmo Pirisi, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Graziano Porcu e Roberto Ferrara - e indirizzata al Primo cittadino Mario Conoci affinché non perda tempo e si rivolga direttamente alla Regione.