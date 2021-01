Red 11:34 Sassarese denunciato per ricettazione Ieri notte, I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 23enne, già noto alle Forze dell´ordine



SASSARI – Ieri notte (lunedì), I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno deferito in stato di libertà per ricettazione un 23enne, già noto alle Forze dell'ordine, perchè, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di generi alimentari rubati da un ristorante del centro cittadino. La refurtiva è stata restituita al proprietario.