Femminicidio di Alghero: Farci a processo

ALGHERO - Il 53enne di Assemini Massimiliano Farci, accusato dell'omicidio della fidanzata Speranza Ponti, avvenuto il 5 dicembre 2019 ad Alghero, questa mattina (martedì) è stato rinviato a giudizio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari Giuseppe Grotteria. Accolta la richiesta del pubblico ministero Angelo Beccu.



La prima udienza in Corte d'Assise è prevista per lunedì 29 marzo. Secondo la Procura della Repubblica di Sassari, l'uomo, che già sconta un ergastolo per il cosiddetto “delitto della Lotus rossa” del 1999, avrebbe ucciso per entrare nella disponibilità dei risparmi della fidanzata, che con lui gestiva una pizzeria in Via XX settembre (attività che, dopo dissequestrata e venduta, ha ora riaperto con nuovi gestori).



Il corpo della donna fu trovato dopo quasi due mesi dalla sua scomparsa, proprio su indicazione di Farci, che aveva spiegato di averla trovata impiccata nella casa che i due condividevano e di averne nascosto il cadavere per paura di non essere creduto dalle Forze dell'ordine. La famiglia Ponti, rappresentata dall'avvocato Stefano Carboni, si è costituita parte civile, mentre Farci, tramite il suo difensore Daniele Solinas, continua a professarsi innocente.



