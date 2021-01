Red 21:04 In giro dopo le 22: sanzioni nel Cagliaritano Nelle ultime ventiquattro ore, i Carabinieri hanno multato quindici persone tra Cagliari, Iglesias, Quartu Sant´Elena, Sanluri, San Sperate, San Vito e Villaputzu



CAGLIARI - Nelle ultime ventiquattro ore, i Carabinieri hanno multato quindici persone tra Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Sanluri, San Sperate, San Vito e Villaputzu per diverse inosservanze alle regole anti-Covid. A Iglesias, sono stati sanzionate tre 23enni e un 18enne sorprese per strada dopo le ore 22 senza una giustificazione. Sanzioni anche per chi non indossa per niente o non correttamente la mascherina.