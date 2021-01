Cor 16:00 Alghero: slitta l´arrivo del segretario comunale Disguidi a Porta Terra. Inizialmente prevista ed annunciata per il 1 gennaio 2021, la decorrenza della nomina sindacale è invece protratta al 18 gennaio







E' in questo contesto che s'inserisce l'atteso arrivo a Porta Terra del nuovo segretario generale. Ruolo per la prima volta affidato ad una donna, la dott.ssa sassarese 54enne nella foto). L'arrivo inizialmente previsto ed annunciato dal 1 gennaio 2021 però, slitta al 18 gennaio come decretato con l'atto nr.1 del 2021 a firma del sindaco Mario Conoci. ALGHERO - Chiusura anno ed inizio 2021 decisamente complicati sul versante amministrativo ad Alghero. Numerose e di non poco conto le problematiche sul tavolo dell'Amministrazione comunale che si ritrova a fronteggiare i devastanti contraccolpi sociali ed economici della pandemia da una parte, ed a dover tentare un'accelerata amministrativa, come richiesto a più riprese dalle forze politiche che compongono la maggioranza, dall'altra.E' in questo contesto che s'inserisce l'atteso arrivo a Porta Terra del nuovo segretario generale. Ruolo per la prima volta affidato ad una donna, la dott.ssa sassarese 54enne Giovanna Solinas Salaris ). L'arrivo inizialmente previsto ed annunciato dal 1 gennaio 2021 però, slitta al 18 gennaio come decretato con l'atto.1 del 2021 a firma del sindaco Mario Conoci.