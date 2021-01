Cor 11:38 Vaccini anti-Covid, Sardegna fanalino d´Italia Nel report aggiornato del Ministero della Salute l´Isola compare all’ultimo post in Italia nella somministrazione dei vaccini anti-Covid: appena il 17,2 per cento delle dosi arrivate è stato inoculato (2213 su 12855)







