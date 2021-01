Cor 13:00 Dati Covid sballati, lo certifica anche Conoci «Invece di sbattere i pugni sul tavolo e denunciare le incongruenze dei dati dell’Ats come un Sindaco dovrebbe fare lui continua a registrarli e accettarli senza batter ciglio, come farebbe l’ultimo dei burocrati». Nove consiglieri comunali di Alghero chiedono al sindaco di aggiornare i dati sulla diffusione dei contagi nella città:



Ats non sono attendibili come noi sosteniamo oramai da tempo. Nella Ats non sono stati conteggiati i 10 casi della scuola media di via Tarragona. Come già successo altre volte, dunque, i dati Ats non riflettono la realtà ma questa volta, e finalmente aggiungiamo noi, sembra che anche lo stesso Sindaco lo abbia capito. La cosa incredibile però è che invece di sbattere i pugni sul tavolo e denunciare le incongruenze dei dati dell'Ats come un Sindaco dovrebbe fare lui continua a registrarli e accettarli senza batter ciglio, come farebbe l'ultimo dei burocrati. Al contrario di quanto nelle competenze dell'ultimo dei burocrati però, lui non si preoccupa neanche più di comunicarli. A riguardo, qualche tempo fa, la Regione aveva annunciato che avrebbe fornito una password ai sindaci perché potessero monitorare di continuo i dati sui contagi ed informarne la popolazione, ma visto come il Sindaco di Alghero continua a non comunicarli sorge il dubbio che oramai, anche in Regione, il suo nome sia finito nella lista degli indirizzi mail dei Burocrati e non dei Sindaci e pertanto a lui la famosa password non sia mai arrivata». Lo scrivono nove consiglieri comunali di Alghero, Graziano Porcu e Roberto Ferrara (M5s), Pietro Sartore, Gabriella Esposito e Mario Bruno (Per Alghero), Raimondo Cacciotto e Ornella Piras (Futuro Comune), Valdo Di Nolfo (Sinistra in Comune) e Mimmo Pirisi (Pd).