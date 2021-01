Red 18:13 Sorso: affidato il servizio scuolabus Il servizio di trasporto scolastico sarà affidato alla Romangia servizi e sarà garantito gratuitamente alla popolazione scolastica che ne usufruisce. Maggiore flessibilità del servizio, minori costi e migliore controllo: l’Esecutivo comunale sceglie la formula dell’in house providing







Da anni, il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole cittadine veniva erogato facendo ricorso ad affidamenti esterni, non avendo l’Ente locale personale abilitato allo svolgimento delle attività proprie al servizio stesso. «Una scelta valutata attentamente anche in considerazione della maggiore efficienza ed economicità che si conseguirà – afferma il primo cittadino – portando un vantaggio economico determinato dalla riduzione del costo mensile del servizio a carico dell’Ente».



SORSO - A partire da lunedì 1 febbraio, il servizio di trasporto scolastico sarà affidato alla Romangia servizi, la società in house a totale partecipazione pubblica comunale. Un'iniziativa assunta, in vista della scadenza del precedente affidamento esterno, dall'Esecutivo comunale guidato dal sindaco Fabrizio Demelas, che nell'ultima seduta della Giunta del 2020, ha deliberato per l'affidamento del servizio secondo la formula dell'in house providing.