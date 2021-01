Consiglio Nuoro: prima seduta 2021

13:27 Frane a Ploaghe: progetti al via Grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione autonoma della Sardegna, è stato redatto e appaltato il progetto del primo lotto del valore di 150mila euro, per mitigare il rischio e garantire l’incolumità degli abitanti. Un altro finanziamento, invece (ancora in fase di appalto), ha consentito la progettazione della messa in sicurezza del versante opposto del colle dove si trova l’omonima chiesa, per un importo di 250mila euro