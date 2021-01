Red 12:53 Nidi gratis: scadenze a Cagliari Liquidazione bonus: entro mercoledì 20 gennaio le attestazioni Inps. I genitori dei minori ammessi e ammessi con riserva dovranno inviare la documentazione relativa all´ammissione al bonus nidi dell´Ente previdenziale e relative ricevute di rimborso rette







CAGLIARI - Per dar corso alla liquidazione del contributo spettante, i genitori dei minori ammessi con riserva nella graduatoria del Comune di Cagliari relativa al bonus regionale "Nidi gratis", che non hanno ancora provveduto, devono inoltrare via e-mail l'attestazione di ammissione al "Bonus nidi Inps" e le relative attestazioni dei pagamenti ricevuti dall'Ente previdenziale a titolo di rimborso delle rette versate (per le stesse mensilità di cui si è richiesto il rimborso con il Bonus Nidi gratis). L'indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere la documentazione è asilinido@comune.cagliari.it. Anche i genitori dei minori la cui domanda risulta ammessa in graduatoria, ma che non avessero ancora trasmesso tutte le attestazioni dei versamenti ricevuti dall'Inps a titolo di rimborso delle rette versate (sempre per le mensilità indicate nella domanda di contributo Nidi gratis), devono spedirle via e-mail allo stesso indirizzo web, sempre entro il 20 gennaio 2021. «Per la liquidazione dei contributi – specificano dagli uffici del Servizio Pubblica istruzione - sarà data precedenza agli utenti la cui domanda risulti definitivamente ammessa, a seguito delle attestazioni dei versamenti Inps trasmessi secondo le modalità indicate». Chi, al momento della liquidazione, non avrà ancora attestato l'approvazione della domanda Bonus nidi Inps e le relative ricevute di rimborso, riceveranno successivamente la liquidazione del contributo regionale.