Cor 12:07 «Scuole, grave strumentalizzazione» I capigruppo di maggioranza ad Alghero - Pulina, trova, Camerada, Bamonti, Mulas e Muroni - replicano ai nove consiglieri di opposizione all’indomani delle polemiche sulle gravi inadempienze sugli impianti scolastici cittadini







All’indomani delle polemiche sulle gravi inadempienze sugli impianti scolastici cittadini, i capigruppo di maggioranza Monica Pulina, Roberto trova, Nunzio Camerada, Alberto Bamonti, Christian Mulas, Antonello Muroni replicano ai



«La polemica sulla scuola, urlata, diventa cavallo di battaglia da parte di chi non ha altri argomenti e che tende abitualmente a strumentalizzare tutto, facendo una gran confusione con il solo scopo di recuperare un titoletto sulla stampa. L’Amministrazione sempre pronta ad assumersi le proprie responsabilità, è chiamata a risolvere i tutti i problemi, nei limiti del possibile, siano essi recenti oppure ereditati. Si può solo assicurare che lavorerà affinché le segnalazioni che pervengano sulle criticità abbiano un seguito certo ed immediato. L’esperienza dei crolli del Cra, della decadenza del Ponte Serra, del Ponte di Fertilia, il degrado dell’ex caserma dei Carabinieri, lo stesso Palazzo Civico, insegna che le manutenzioni ordinarie e straordinarie vanno fatte. L’Amministrazione sta infatti intervenendo con molta serietà, progettando, programmando e attuando le opere e tralasciando le polemiche strumentali e di parte di chi ha lasciato questa pesante eredità. Polemiche che non apportano il benché minimo contributo alla soluzione dei problemi e alla crescita della città» concludono i capigruppo di maggiornaza.



Nella foto: gli interventi in corso di esecuzione in via Tarragona sull'impianto di riscaldamento Commenti ALGHERO - «L’impianto di riscaldamento della scuola media di via Tarragona è già riparato, dopo il danno serio che si è verificato recentemente. Una disfunzione complessa che ha richiesto un intervento con tempi più lunghi del previsto anche con opere murarie, alla quale l’Assessorato alle Manutenzioni e i tecnici hanno posto rimedio con celerità. Resta il fatto che siamo di fronte ad un nauseabondo tentativo di spettacolarizzazione anche di quei fatti che, ahinoi, fanno parte dell'ordinaria amministrazione del quotidiano. Quanto segnalato dai consiglieri di opposizione non corrisponde ai fatti e alle attività svolte dai tecnici e dall’Assessore alle Manutenzioni del Comune di Alghero, che concordano attività, interventi e manutenzioni con la dirigenza scolastica. Si sta intervenendo anche sulla scuola di Sa Segada, alla quale è stata rubata l’unità esterna dell’impianto di climatizzazione e ciò ha causato ovviamente un disservizio. Anche in questo con la tempestività che ha sempre contraddistinto l’operatività del settore delle Manutenzioni del Comune di Alghero».All’indomani delle polemiche sulle gravi inadempienze sugli impianti scolastici cittadini, i capigruppo di maggioranza Monica Pulina, Roberto trova, Nunzio Camerada, Alberto Bamonti, Christian Mulas, Antonello Muroni replicano ai nove consiglieri di opposizione che chiedevano celerità negli interventi di ripristino degli impianti di riscaldamento . «Da parte degli ex amministratori di questa città, ovviamente, non ci aspettiamo solidarietà ma almeno un briciolo di buon senso e quel pizzico di onestà intellettuale che sarebbero sufficienti comprendere che le operazioni di riparazione dei danni hanno i loro tempi tecnici. Non c’è alcuna contrapposizione tra l’Amministrazione comunale e l’istituzione scolastica, nonostante la si voglia trovare a tutti i costi. L’unico intento è quello di trovare soluzioni condivise ed immediate possibili. Sono quindi da respingere le insinuazioni circa il “rimanere inerti” davanti alle sollecitazioni dei dirigenti scolastici: si tratta di mera strumentalizzazione».«La polemica sulla scuola, urlata, diventa cavallo di battaglia da parte di chi non ha altri argomenti e che tende abitualmente a strumentalizzare tutto, facendo una gran confusione con il solo scopo di recuperare un titoletto sulla stampa. L’Amministrazione sempre pronta ad assumersi le proprie responsabilità, è chiamata a risolvere i tutti i problemi, nei limiti del possibile, siano essi recenti oppure ereditati. Si può solo assicurare che lavorerà affinché le segnalazioni che pervengano sulle criticità abbiano un seguito certo ed immediato. L’esperienza dei crolli del Cra, della decadenza del Ponte Serra, del Ponte di Fertilia, il degrado dell’ex caserma dei Carabinieri, lo stesso Palazzo Civico, insegna che le manutenzioni ordinarie e straordinarie vanno fatte. L’Amministrazione sta infatti intervenendo con molta serietà, progettando, programmando e attuando le opere e tralasciando le polemiche strumentali e di parte di chi ha lasciato questa pesante eredità. Polemiche che non apportano il benché minimo contributo alla soluzione dei problemi e alla crescita della città» concludono i capigruppo di maggiornaza.Nella foto: gli interventi in corso di esecuzione in via Tarragona sull'impianto di riscaldamento