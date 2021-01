Cor 19:36 Nuovo pasticcio, bimbi al freddo anche all´asilo Bordate, pesanti, sul sindaco Mario Conoci e la sua Amministrazione da nove consiglieri. «L´unica cosa che conta ora è risolvere la situazione». Non solo scuola chiusa in via Tarragona ad Alghero. Bambini al freddo anche nella scuola dell´infanzia di Sa Segada







«Nella suddetta lettera gli insegnanti chiedevano che si intervenisse sull'impianto di riscaldamento, sulle condizioni di sicurezza della scuola, purtroppo oggetto di “visite” ripetute da parte dei ladri e inoltre chiedevano che, visto anche un focolaio Covid che si era verificato nella scuola, si facesse prima del rientro in classe uno screening di tutto il personale docente e non docente e degli alunni. Richiesta, sia detto per inciso, non certo incredibile visto che è proprio quello che si è fatto in molti comuni vicini ad Alghero (Ittiri, Olmedo, Villanova e altri). Davanti a richieste semplici e di buon senso siamo, però, rimasti basiti leggendo la risposta, quasi stizzita e tesa solo a provare (senza riuscirci...) ad allontanare da sé ogni genere di responsabilità, del Sindaco Conoci. Ora che il "re" è nudo ci affidiamo a un minimo sussulto di orgoglio. Si ripari al più presto l'impianto di riscaldamento, si renda agibile la scuola e si permetta così agli alunni di rientrare in classe» sottolineano Sartore, Esposito, Bruno, Cacciotto, Piras, Di Nolfo, Pirisi, Porcu e Ferrara.



«Si ripari al più presto anche l’impianto della scuola materna di Sa Segada: oggi, infatti, i bambini dell’asilo sono stati costretti a restare a casa o a fare lezione col gelo, visto che il riscaldamento era spento perché l’impianto è rotto e si intervenga anche sulle altre numerose scuole che oggi hanno avuto problemi di freddo dovuti a impianti non funzionanti o mal funzionanti. Almeno per una volta, insomma, il sindaco Conoci provi a fare il Sindaco; ci sarà tempo poi per parlare dell’enorme pasticcio combinato da lui e dalla sua Amministrazione, ora l'unica che cosa che conta è risolverlo» concludono tutti i consiglieri comunali di opposizione ad Alghero.



