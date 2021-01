Red 20:08 Asl Sassari: prosegue la campagna vaccinale Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale degli operatori sanitari dell´Asl Sassari: in cinque giorni, somministrate le 1.531 dosi assegnate tra il capoluogo provinciale, Alghero e Ozieri







Nell’ospedale “Segni” di Ozieri, i vaccini sono arrivati ieri, alle 11.30, e alle 14.30 è iniziata la seduta vaccinale: in due ore sono state somministrate 102 dosi. Nella tarda serata di ieri, sono arrivate altre 120 dosi, che sono state erogate oggi, per un totale di 222 operatori sanitari vaccinati. «A fronte di un incremento delle dose consegnate - aggiunge l'Asl Sassari - siamo stati capaci di mantenere standard elevati e di somministrare agli operatori sanitari il 100percento delle dosi assegnate. Questo dato, che mette in relazione le dosi somministrate rispetto a quelle consegnate e che viene utilizzato come indicatore di risultato a livello nazionale, continua a vedere l’Azienda al vertice nazionale del parametro di somministrazione vaccini per virus Sars-CoV-2». Commenti ALGHERO - Continua a pieno regime la campagna di vaccinazione degli operatori sanitari dell'Asl Sassari contro il Covid-19: negli ultimi cinque giorni sono state erogate tutte le 1.531 dosi ricevute confermando così il risultato del 100percento nel rapporto tra dosi assegnate e dosi somministrate. «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti – sottolineano dalla sede dell'Asl Sassari - e di aver somministrato il 100percento delle dosi ricevute. Nei Distretti socio sanitari di Sassari, Alghero e Ozieri, i team di vaccinatori stanno lavorando con la massima attenzione e puntualità per somministrare nel più breve tempo possibile tutti i vaccini».Nell’ospedale Civile di Alghero, sono state somministrate, nella sola giornata di ieri (giovedì), tutte e 360 le dosi ricevute. Queste vaccinazioni si sommano alle 505 dosi già erogate lunedì e martedì negli spazi del Centro Trasfusionale, per un totale di 865 dosi. A Sassari, le vaccinazioni sono iniziate, come da programma, nella giornata dell’Epifania. In tre giorni, il team di vaccinatori che opera nel complesso sanitario di Rizzeddu ha somministrato le 444 dosi ricevute: mercoledì, sono state erogate 102 dosi, giovedì 144, mentre oggi ne sono state somministrate 198.Nell’ospedale “Segni” di Ozieri, i vaccini sono arrivati ieri, alle 11.30, e alle 14.30 è iniziata la seduta vaccinale: in due ore sono state somministrate 102 dosi. Nella tarda serata di ieri, sono arrivate altre 120 dosi, che sono state erogate oggi, per un totale di 222 operatori sanitari vaccinati. «A fronte di un incremento delle dose consegnate - aggiunge l'Asl Sassari - siamo stati capaci di mantenere standard elevati e di somministrare agli operatori sanitari il 100percento delle dosi assegnate. Questo dato, che mette in relazione le dosi somministrate rispetto a quelle consegnate e che viene utilizzato come indicatore di risultato a livello nazionale, continua a vedere l’Azienda al vertice nazionale del parametro di somministrazione vaccini per virus Sars-CoV-2».