Cor 18:48 Alghero: Ospedale e Pronto soccorso al buio A causa dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, programmata per sostituire il gruppo elettrogeno in dotazione all’ospedale Civile, sabato verranno sospese l’attività del Pronto soccorso (con interruzione delle attività dalle ore 13.00) e delle sale operatorie



ALGHERO - La Asl di Sassari annuncia che nella giornata di sabato 24 maggio 2025, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, per consentire l’esecuzione di manutenzioni improrogabili sugli impianti e per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, è in programma l’interruzione totale dell’energia elettrica in tutto l’ospedale Civile di Alghero. Per questo motivo, in caso di urgenze, si invita la popolazione a rivolgersi agli altri Pronto Soccorso del territorio.



L’intervento in programma,« indifferibile ed improcrastinabile», è stato programmato in questa fascia oraria al fine di limitare i disagi e non interferire con l’attività sanitaria ospedaliera, in particolare sulle sedute operatorie programmate e sul calendario delle visite ambulatoriali. A causa dell’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica, programmata per sostituire il gruppo elettrogeno in dotazione all’ospedale Civile, verranno sospese l’attività del Pronto soccorso (con interruzione delle attività dalle ore 13.00) e delle sale operatorie.



La Asl di Sassari assicura alla popolazione che non verrà in alcun modo pregiudicata l’assistenza ai degenti. Tutta la struttura amministrativo-sanitaria è coinvolta in questo importante intervento al fine di attuare tutte le contromisure organizzative per far fronte alle difficoltà determinate dall’assenza di energia elettrica.