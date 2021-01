Red 10:36 Contromano sulla 131: muore 77enne Il frontale è avvenuto attorno alle 19, lungo la Strada statale 131dnc, in direzione Olbia, all´altezza di Siniscola. Giovanni Antonio Soddu, che viaggiava come passeggero su una Fiat Grande Punto, è morto sul colpo. Due i feriti



SINISCOLA – Il 77enne di Posada Giovanni Antonio Soddu è morto sul colpo, coinvolto in un incidente frontale tra una Fiat Grande Punto e un'Alfa Giulia, attorno alle 19 di ieri (venerdì), lungo la Strada statale 131dnc, in direzione Olbia, all'altezza di Siniscola. Per cause ancora non chiarite, la Fiat, nella quale Soddu era seduto come passeggero, viaggiava contromano.



I conducenti delle due autovetture sono rimasti feriti, ma non in pericolo di vita. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato i due all'Ospedale San Francesco di Nuoro, dove sono stati ricoverati. Sul posto anche la Polizia stradale di Siniscola, che ha effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona.