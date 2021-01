Red 13:37 «Vaccini, serve un piano trasparente» «Bisogna evitare errori per non vanificare l´importanza della campagna», dichiarano i consiglieri regionali dl Gruppo Progressisti







Inizia così l'intervento dei consiglieri regionali del Gruppo Progressisti, che proseguono spiegando come sia «importante fare chiarezza su quando sarà completata la vaccinazione dei medici e del personale sanitario: questo segnerebbe l'inizio dell'uscita dallo stato di emergenza negli ospedali e quindi la possibilità di riprendere le cure e la dovuta assistenza anche per chi soffre di altre patologie, con la necessaria serenità e sicurezza per tutti. E' prioritario, poi, evitare gli errori fatti con i tamponi e il tracciamento: serve da subito il coinvolgimento del personale sanitario in ogni fase del piano e dei medici di base, primo contatto con le cittadine e i cittadini sul territorio, sin dai primi passi della campagna di vaccinazione».



«Soprattutto è necessario garantire che il percorso di vaccinazioni viaggi in tutta la Sardegna, dai Comuni più grandi ai più piccoli, alla stessa velocità in modo da raggiungere il prima possibile l'immunità in tutti i territori: per evitare con fermezza ogni minimo e possibile dubbio, serve in questo senso un piano trasparente, concreto, misurabile e facilmente comprensibile da tutti. In questa fase – concludono i Progressisti - i protocolli ministeriali impongono che sia vaccinato solo il personale sanitario. E' bene che questo principio sia rispettato senza alcuna possibilità di deroga».