A.B. 19:11 Serie D: Latte Dolce, attacco al Savoia «Siamo concentrati e carichi, ognuno di noi dovrà dare il 100percento», dichiara il giovane esterno biancoceleste Tommaso Arzu, in vista del match di domani pomeriggio a Torre Annunziata







«Quella di martedì scorso è stata una partita dura, un match in cui però abbiamo creato tanto – dichiara l'esterno difensivo biancoeleste Tommaso Arzu - ma purtroppo fra avversari, errori ed episodi in cui siamo stati sfortunati non siamo riusciti a mettere dentro la palla del 2-1, quella che avrebbe portato in cassa 3punti. Quella della vittoria. A metà gara ci siamo detti di continuare a crederci sino alla fine, cercando di creare il più possibile. E così è stato: ci abbiamo creduto sino alla fine, ma il pallone non si è deciso ad entrare. Il calcio è anche questo però, dobbiamo accettarlo. Penso sia normale che gli animi di ognuno di noi siano un po’ giù, ma dobbiamo reagire. Anzi, abbiamo già reagito. Dobbiamo essere bravi e continuare a rimanere uniti e aiutarci uno con l'altro, come stiamo già facendo».



«La mia stagione? Ho recuperato bene dall'infortunio che mi ha tenuto fermo un mese, e adesso sono pronto a dare tutto per aiutare la mia squadra. Quella di domani a Torre Annunziata sarà una partita importante, dovremo fare una grande prestazione per portare a casa i 3punti. Il Savoia è una bella squadra. Stanno facendo bene, dobbiamo portare loro il massimo rispetto senza mai non sottovalutarli, ma senza alcuna paura. Siamo concentrati e carichi, ognuno di noi dovrà dare il 100percento».



Nella foto (di Alessandro Sanna): Tommaso Arzu in azione (in completo nero) Commenti SASSARI – Il Sassari Latte Dolce non ha tempo per pensare a ciò che poteva essere al termine dei 96’ del match di martedì. Il calendario del girone G di serie D corre veloce e a cinque giorni dalla sfida al Cassino mette un nuovo avversario di fronte agli uomini di mister Stefano Udassi: il Savoia. L’1-1 mandato a referto nell'ultimo turno fa arrabbiare perché, nel secondo tempo, la squadra è andata più volte vicino al vantaggio, senza però mai riuscire a ottenerlo. Ma il rammarico ha immediatamente lasciato spazio al lavoro. L'occasione per concentrare sul campo rabbia sportiva, motivazioni ed energie è la trasferta di Torre Annunziata: fischio di inizio domani, domenica 10 gennaio, alle 14.30.«Quella di martedì scorso è stata una partita dura, un match in cui però abbiamo creato tanto – dichiara l'esterno difensivo biancoeleste Tommaso Arzu - ma purtroppo fra avversari, errori ed episodi in cui siamo stati sfortunati non siamo riusciti a mettere dentro la palla del 2-1, quella che avrebbe portato in cassa 3punti. Quella della vittoria. A metà gara ci siamo detti di continuare a crederci sino alla fine, cercando di creare il più possibile. E così è stato: ci abbiamo creduto sino alla fine, ma il pallone non si è deciso ad entrare. Il calcio è anche questo però, dobbiamo accettarlo. Penso sia normale che gli animi di ognuno di noi siano un po’ giù, ma dobbiamo reagire. Anzi, abbiamo già reagito. Dobbiamo essere bravi e continuare a rimanere uniti e aiutarci uno con l'altro, come stiamo già facendo».«La mia stagione? Ho recuperato bene dall'infortunio che mi ha tenuto fermo un mese, e adesso sono pronto a dare tutto per aiutare la mia squadra. Quella di domani a Torre Annunziata sarà una partita importante, dovremo fare una grande prestazione per portare a casa i 3punti. Il Savoia è una bella squadra. Stanno facendo bene, dobbiamo portare loro il massimo rispetto senza mai non sottovalutarli, ma senza alcuna paura. Siamo concentrati e carichi, ognuno di noi dovrà dare il 100percento».Nella foto (di Alessandro Sanna): Tommaso Arzu in azione (in completo nero)