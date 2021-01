Porto Torres, in servizio il diabetologo

19:17 Covid: 305 positivi con 7 decessi Sono invece 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-8 rispetto al dato di ieri), mentre sono 47 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.599

14:03 «A Sassari spese fuori controllo a prezzi fuori mercato» Affidamenti diretti, senza nessuna gara, per attrezzature pagate con risorse pubbliche a un prezzo decisamente superiore rispetto alle tariffe presenti sul mercato elettronico a cui ogni amministrazione pubblica dovrebbe fare riferimento, denunciano i Progressisti in un´interrogazione presentata in Consiglio regionale

17:09 «Tendocopertura Rizzeddu: nessuna spesa fuori controllo» Così la Direzione dell´Asl Sassari interviene in merito all’interrogazione presentata in Consiglio regionale dal Gruppo dei Progressisti, con primo firmatario Gianfranco Satta

13:37 «Vaccini, serve un piano trasparente» «Bisogna evitare errori per non vanificare l´importanza della campagna», dichiarano i consiglieri regionali dl Gruppo Progressisti

11:37 Sostegno per pazienti Covid e operatori sanitari L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari approva un progetto che vedrà lavorare insieme le strutture di Psicologia ospedaliera, Clinica Psichiatrica e Sorveglianza sanitaria. Assunti cinque psicologi che, coordinati dalle strutture interessate, porteranno avanti l’iniziativa

14:38 «Commissariate il Sirai» «Ospedale Sirai, subito il commissariamento per ripristinare i livelli di assistenza sanitaria», è la richiesta dell´Amministrazione comunale di Sant´Antioco per la struttura ospedaliera di Carbonia

7:14 Anti-Covid: accordo Sardegna-Abruzzo La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per l´innovazione sul Progetto “Itinere”, per la realizzazione dei tessuti intelligenti

8/1/2021 Asl Sassari: prosegue la campagna vaccinale Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale degli operatori sanitari dell´Asl Sassari: in cinque giorni, somministrate le 1.531 dosi assegnate tra il capoluogo provinciale, Alghero e Ozieri

8:12 Screening nel Goceano: interrogazione di Leu Giovedì mattina, i consiglieri regionali del Gruppo Liberi e uguali Sardigna hanno presentato un´interrogazione sulla grave situazione epidemiologica nella zona e chiedono un controllo di massa attraverso l´utilizzo dei tamponi antigenici rapidi

7/1/2021 «Non si sta tutelando la salute dei sardi» «Da mesi a causa della pandemia i pazienti diabetici, cardiopatici, oncologici, nefropatici e in generale i soggetti fragili per varie invalidità e disabilità, hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari», è la denuncia del consigliere regionale del Partito democratico Rossella Pinna

30/12/2020 Covid, altri 328 positivi e 5 morti 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva

7/1/2021 Terapia intensiva: lavori conclusi nella stecca bianca Le opere sono state realizzate nell´arco di trenta giorni, rispettando gli impegni presi dall´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Nella seconda metà di gennaio, è previsto il completamento con gli arredi e il via allo spostamento dei primi pazienti

29/12/2020 Covid-19: sette decessi, i nuovi positivi sono 116 Sono stati 2.489 i test effettuati nelle ultime ventiquattro ore. Salgono di una unità sia il numero dei ricoverati in reparti non intensivi, sia in quelli intensivi. Duecento i nuovi guariti