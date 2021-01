Cor 14:55 Tissi: asilo al freddo, il sindaco lo chiude La scuola dell´infanzia del piccolo paese del Sassarese non aprira nella giornata di lunedì 11 gennaio a causa di un malfunzionamento dell´impianto di riscaldamento. L´ordinanza del sindaco



TISSI - Considerato che in data odierna si è avuta segnalazione, dal tecnico addetto alla manutenzione, di un guasto all'impianto termico del plesso scolastico di Via Spina Santa (Scuola dell'Infanzia); Rilevato che il suddetto guasto non consente l'attivazione dell'impianto di riscaldamento dell'intero edificio scolastico; Dato atto che la ditta, intervenuta tempestivamente in loco, che si occupa della manutenzione degli impianti termici dei plessi comunali, ha dichiarato di non poter mettere in funzione l'impianto entro la giornata odierna a causa della gravità del guasto; Considerata l'urgenza di provvedere alla chiusura del plesso, per un giorno, al fine di ripristinare l'impianto di riscaldamento e permettere lo svolgimento regolare delle lezioni. Il sindaco ordina la chiusura del plesso di Tissi, con sede in via Spina Santa, per il giorno 11/01/2021, precisando che si provvederà con proprio atto successivo, qualora i lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento non andassero a buon fine.