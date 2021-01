Antonio Burruni 19:40 CalcioLive: Fiorentina-Cagliari 1-0 al 75´ E´ in corso di svolgimento sul manto erboso dell´Artemio Franchi di Firenze il match tra viola e rossoblu, valido per la 17esima giornata del campionato di serie A







PRIMO TEMPO. Avvio di marca toscana. Si scontrano di testa Lykogiannis e Caceres nell'area rossoblu: gioco fermo per oltre due minuti e il greco ha bisogno di cure, ma può proseguire. Al 7', Simeone lavora un buon pallone e lo tocca per l'accorrente Marin, che calcia in curva. Tre minuti dopo, retropassaggio di Pisacane, Vlahovic si inserisce e batte a rete, ma Cragno si salva in angolo. Al 24', Vlahovic calcia in area, ma invece del pallone, colpisce il polpaccio di Oliva: Giacomelli indica il dischetto, ma il Var lo richiama, non è rigore. Al 28', cross di Biraghi dalla destra, Pezzella incorna di testa, ma il pallone attraversa lo specchio della porta e finisce sul fondo. Al 33', lo stesso Pezzella deve uscire momentaneamente per infortunio. Il Cagliari prova ad approfittarne. Passano 2' e Joao Pedro subisce un netto fallo da Igor in area viola. Il capitano rossoblu calcia, ma Dragowski neutralizza la minaccia. Subito dopo, Pezzella cede il posto a Martinez Quarta. L'arbitro concede 3' di recupero, ma il risultato non cambia: si torna negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo confermando i ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Pronti-via e Simeone ci prova: palla oltre la traversa. Al 47', ancora palla buona per l'argentino, ma la difesa locale rimedia in corner. Due minuti dopo, Cragno blocca a terra una conclusione di Caceres. Oliva ammonito al 52'. Cinque minuti dopo, Biraghi si inserisce bene in area, ma calcia alto. Sul ribaltamento di fronte, Simeone scavalca Dragowski in uscita, ma il suo pallonetto non inquadra lo specchio della porta. Al 65', su azione d'angolo, Godin anticipa tutti, ma il suo colpo di testa è di poco alto. Un minuto dopo, su corner viola, Cragno si salva con le gambe sul rasoterra di Bonaventura. Al 71', padroni di casa in vantaggio: Callejon scende sulla destra in contropiede e mette al centro un rasoterra che Vlahovic mette in rete. Subito dopo il gol, fuori Caceres e dentro Venuti.



FIORENTINA-CAGLIARI 1-0:

FIORENTINA: Dragowski, Caceres (27'st Venuti), Milenkovic, Pezzella (37' Martinez Quarta), Igor, Pulgar, Amrabat, Biraghi, Bonaventura, Callejon, Vlahovic. (In panchina: Terracciano, Brancolini, Dalle Mura, Barreca, Eysseric, Krastev, Borja Valero, Duncan, Montiel, Kouame). Allenatore Cesare Prandelli.

CAGLIARI: Cragno, Pisacane, Godin, Walukievicz, Lykogiannis, Nainggolan, Marin, Oliva, Sottil, Simeone, Joao Pedro. (In panchina: Vicario, Aresti, Caligara, Zappa, Tripaldelli, Boccia, Ounas, Tramoni, Pereiro, Pavoletti, Cerri). Allenatore Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste.

RETE: 26'st Vlahovic.



