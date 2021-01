Cor 18:20 Via Galilei, salta il tombino: disagi E´ bastato un forte acquazzone per mandare in tilt il sistema idrico-fognario ad Alghero, in una delle zone più martoriate dal punto di vista degli allagamenti







Nella foto: l'intervento del 115 ad Alghero Commenti ALGHERO - Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio odierno (domenica). E' bastato un forte acquazzone per mandare in tilt il sistema idrico-fognario ad Alghero, in una delle zone più martoriate dal punto di vista degli allagamenti: saltato il tombino in via Galilei, alcuni automobilisti si sono perfino ritrovati con la macchina in panne. All'origine dei soliti gravi problemi a cui va incontro la città con disarmante puntualità in occasione di ogni pioggia, la mancata manutenzione delle reti e la scarsa pulizia di tombini e caditoie.Nella foto: l'intervento del 115 ad Alghero