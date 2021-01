Cor 12:32 Vaccini, Sardegna all´80% è sesta Dopo l´avvio disastroso, balzo in avanti nella corsa alle vaccinazioni in Sardegna. L´Isola supera la media nazionale ferma ad appena il 70%. I dati nell´ultimo report divulgato dal Ministero della Salute



Pfizer inoculate: 15.979 sulle 19.680 consegnate da Roma. Nell'ultimo report del Governo l'Isola tocca l'81,2% rispetto ad una media nazionale prossima al 70%. Sono 643.219 le vaccinazioni anti-Covid somministrate finora in Italia. La regione con il rapporto più alto tra somministrazioni e vaccini consegnati è al momento la Campania, quella con il più basso rapporto la Calabria (42,7%). Commenti CAGLIARI - Dopo l'avvio disastroso, balzo in avanti nella corsa alle vaccinazioni in Sardegna. L'Isola accelera ancora, portandosi in sesta posizione tra le regioni italiane per percentuale di dosi del vaccinoinoculate: 15.979 sulle 19.680 consegnate da Roma. Nell'ultimo report del Governo l'Isola tocca l'81,2% rispetto ad una media nazionale prossima al 70%. Sono 643.219 le vaccinazioni anti-Covid somministrate finora in Italia. La regione con il rapporto più alto tra somministrazioni e vaccini consegnati è al momento la Campania, quella con il più basso rapporto la Calabria (42,7%).