Cor 19:25 Piove, una piscina in via Garibaldi Problemi alla viabilità sulla centrale via Garibaldi ad Alghero. Strada completamente sommersa. All´origine di tutto le scarse manutenzioni e l´insufficiente sistema di scolo



ALGHERO - Nuove piogge, vecchi problemi. Completamente allagata la strada a quattro corsie che costeggia il lungomare di Alghero: basta una breve ma intensa pioggia per trasformare la carreggiata in una vera e propria piscina. Nonostante ci si trovi in pieno inverno - e si presume che le operazioni di pulizia delle caditoie siano state regolarmente effettuate - il sistema di scolo delle acque di prima pioggia non è sufficiente a smaltire la mole di acqua che dalle vie più alte si riversa sul mare, così a soffrire più di tutti i gravi problemi di allagamento è proprio la via Garibaldi. Scene analoghe anche nel quartiere del Lido e lungo la litoranea per Fertilia col grande slargo d'ingresso all’Ospedale Marino completamente sott'acqua.



Nella foto: le condizioni di via Garibaldi ad Alghero dopo la pioggia odierna