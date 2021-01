Alberto Bamonti 9:48 L'opinione di Alberto Bamonti In aula arriva il Puc, visione e condivisione



Presto l’aula sarà chiamata ad affrontare un tema molto sentito dalla nostra comunità, il Piano Urbanistico Comunale. Uno strumento di pianificazione indispensabile per definire l’idea futura di città, e del ruolo che essa dovrà svolgere negli anni a venire, rompendo con le logiche espansive del passato, caratterizzate da un elevato consumo di suolo. Parliamo di una visione urbanistica che dovrà essere coerente con le nuove sfide ed esigenze indotte dalle trasformazioni sociali, economiche e climatiche, al fine di promuovere un modello sostenibile non solo sul piano ambientale ma anche su quello socio-economico. Chiaramente la visione dell’Alghero che verrà non potrà prescindere da un percorso e da una visione condivisa dalla comunità e da tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, perché solo così si potrà realizzare un modello di città che guardi ad un futuro di opportunità per i suoi cittadini, senza inutili divisioni, soprattutto in questo tempo nel quale la politica deve assumere ancor di più la responsabilità di creare una vera alternativa credibile ai disagi che la nostra città sta vivendo in tempo di Covid.



*capogruppo Riformatori Sardi Alghero Commenti