Red 17:21 Falso e ricettazione: denunce nel Nuorese A Siniscola, denunciato un 28enne perchè, a un controllo, ha esibito una patente mai conseguita, né emessa. A Torè, un 68enne è stato denunciato perchè aveva in casa un gruppo elettrogeno rubato in una campagna l´anno scorso



SINISCOLA - A Siniscola, i Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 28enne nuorese. Durante un controllo alla circolazione stradale, l'uomo forniva la propria patente di guida, ma non risultava averla mai conseguita, né il documento risultava effettivamente emesso. I militari della Stazione di Torpè hanno denunciato in stato di libertà un 68enne per il reato di ricettazione. A casa sua è stato trovato un gruppo elettrogeno ritenuto di provenienza delittuosa perchè rubato in una campagna nel febbraio 2020.