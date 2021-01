Red 23:27 Macchiareddu: mozione dei Riformatori «E´ assolutamente necessario che la Regione faccia tutto quanto in suo potere per salvare il sito sardo. Sono in gioco non solo un grande numero di posti di lavoro, ma anche le prospettive di filiere produttive di grandissima importanza per la Sardegna», dichiarano i Riformatori sardi, che chiedono l´intervento Governo e Regione







Nella foto: il consigliere regionale Sara Canu Commenti CAGLIARI - «Serve un’azione forte del Governo nazionale e della Regione per bloccare il disimpegno di “Eni” a Macchiareddu. Le prospettive che si stanno delineando non sono chiare e la preoccupazione dei lavoratori è più che giustificata», sostengono i Riformatori sardi,, che sul tema hanno presentato una mozione (con prima firmataria Sara Canu) in Consiglio regionale.«La cessione del ramo d’azienda comporta il serio rischio che la tecnologia del sito venga messa in pericolo o forse spostata presso altri siti produttivi italiani, con la perdita di centinaia di posti di lavoro. Non possiamo dimenticare quanto è avvenuto nel sito ex “Caffaro” di Brescia – ricordano i Riformatori - che dopo la sua acquisizione da parte di un operatore privato è stato successivamente abbandonato dallo stesso. Più o meno quanto è avvenuto in precedenza nel sito “Eni” di Brindisi, quando la multinazionale cedette la produzione “Mdi” al principale concorrente “Dow chemical”, con il triste epilogo della successiva chiusura della produzione».«E' assolutamente necessario perciò che la Regione faccia tutto quanto in suo potere per salvare il sito sardo. Sono in gioco non solo un grande numero di posti di lavoro, ma anche le prospettive di filiere produttive di grandissima importanza per la Sardegna, la cui esistenza dipende dall’impianto cloro-soda Contivecchi, per non parlare delle implicazioni del prezzo di questi prodotti sul ciclo dell’acqua”, concludono i consiglieri regionali del Gruppo Riformatori sardi.Nella foto: il consigliere regionale Sara Canu