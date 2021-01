Red 16:18 Sa Segada: niente climatizzatori, asilo chiuso Ancora problemi nelle scuole algheresi. Danni gravi all´unità esterna dell´impianto di climatizzazione dell´asilo a Sa Segada. In corso la riparazione







Infatti, il danno causato è rilevante. Il caso è stato oggetto di denuncia contro ignoti formalizzata dalla dirigenza scolastica. L’Amministrazione comunale sta comunque svolgendo ogni attività per rimettere in funzione l’impianto e conta nei prossimi giorni, una volta arrivati i pezzi mancanti, di rimettere in funzione la climatizzazione. Commenti ALGHERO - Ancora problemi nelle scuole algheresi. Le recenti incursioni nella scuola dell’infanzia della borgata di Sa Segada hanno lasciato il segno pesante. Le azioni vandaliche messe a segno nelle festività natalizie hanno posto fuori uso, quasi in modo scientifico, l’impianto di climatizzazione, con effetti gravissimi. Smontato il motore dell’unità esterna, privato delle componenti elettroniche e della copertura, delle parti di collegamento, il motore della climatizzazione centralizzata è stato reso inservibile.L’Amministrazione comunale, con la ditta che gestisce l’impiantistica nelle scuole, sta seguendo ogni attività con la massima rapidità per rimettere in sesto l’impianto e conseguentemente la funzionalità della scuola, per il momento chiusa dalla dirigenza scolastica. Ieri (martedì). un nuovo sopralluogo tecnico, nel corso del quale si sono verificati altri aspetti tecnici relativi alla collocazione dell’unità esterna, un “motore” dalle dimensioni ragguardevoli, la cui sostituzione comporterebbe ingenti somme, ma soprattutto l’avvio di una procedura di acquisto che causerebbe dilatazione dei tempo e ingenti costi.Infatti, il danno causato è rilevante. Il caso è stato oggetto di denuncia contro ignoti formalizzata dalla dirigenza scolastica. L’Amministrazione comunale sta comunque svolgendo ogni attività per rimettere in funzione l’impianto e conta nei prossimi giorni, una volta arrivati i pezzi mancanti, di rimettere in funzione la climatizzazione.