Sassari: le scorie nucleari entrano in Consiglio

Spazio poi agli ordini del giorno. Il primo, dei consiglieri Manca, Rizzu, De Martis e Demurtas su “Deposito scorie nucleari–Indisponibilità del territorio del Comune di Sassari e contrarietà all'utilizzo del porto di Porto Torres quale collegamento portuale”; poi, spazio a quello di Christian Luisi sul “Deposito scorie nucleari in Sardegna”. Commenti SASSARI - I lavori del Consiglio comunale di Sassari riprendono oggi (giovedì), alle 15, a Palazzo Ducale, in modalità telematica. Sarà possibile seguire la diretta streaming dal sito internet istituzionale del Comune, mentre non sarà possibile essere presenti in Municipio.Tre i punti all’Ordine del giorno, tutti relativi alla “querelle scorie nucleari” scoppiata in questo avvio di 2021. Si inizierà con la mozione presentata dal consigliere Mariolino Andria sul “Sostegno alle azioni che il Presidente Solinas, la Giunta e il Consiglio regionale della Sardegna stanno intraprendendo per respingere il piano dell’attuale Governo (Cnapi), che individua anche la nostra Isola come idonea al deposito unico dei rifiuti nucleari".Spazio poi agli ordini del giorno. Il primo, dei consiglieri Manca, Rizzu, De Martis e Demurtas su “Deposito scorie nucleari–Indisponibilità del territorio del Comune di Sassari e contrarietà all'utilizzo del porto di Porto Torres quale collegamento portuale”; poi, spazio a quello di Christian Luisi sul “Deposito scorie nucleari in Sardegna”.