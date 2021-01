A.B. 15:09 Calcio femminile: Redolfi alla Torres Primo innesto dal mercato invernale per le rossoblu: arriva la 24enne di Calcinate, esterno mancino proveniente dall´Orobica Bergamo, con la quale ha disputato la prima parte del campionato di serie B







Redolfi nasce a Calcinate (provincia di Bergamo) l’11 maggio 1997. L’ex giocatrice della Riozzese, maglia con cui ha realizzato la doppietta Coppa Italia-Campionato di C nella stagione 2018/19, è un esterno sinistro a tutta fascia, con la possibilità di essere schierata, indifferentemente, nel quartetto difensivo e nel terzetto offensivo. Prodotto del settore giovanile del Mozzanica, ha giocato anche nel Milan e nel Fiammamonza in B, rispettivamente nel 2016/17 e nel 2017/18.



«Arrivo a Sassari con la voglia di fare bene. Vestirò una maglia importante, l’opportunità di giocare con la Torres mi dà grandi stimoli, quello che mi era un po’ mancato dopo la prima metà di stagione – queste le prime parole del nuovo arrivo - Penso che questa esperienza mi offrirà la possibilità di togliermi grosse soddisfazioni, l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile per provare a riportare questa società ai fasti di un tempo. Per far si che questo accada, sarà necessario far bene fin da questa domenica, siamo già concentrate sulla sfida contro la Pistoiese»



