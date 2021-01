Cor 9:24 «L´onorevole Manca inizi a studiare» E´ polemica infuocata sulle vaccinazioni nei territori di Alghero e Sassari. Mulas (FdI) replica a Manca (M5s): «non conosce la materia, inizi a studiare»







E' polemica infuocata sulle vaccinazioni nei territori di Alghero e Sassari. Così Cristian Mulas (FdI), Presidente della Commissione Sanità ad Alghero, replica alla consigliera regionale M5s). «Contro ogni polemica da campanile, ho spiegato alla Manca che Alghero ha aiutato Sassari nella campagna vaccinale: ad Alghero sono stati vaccinati molti dei volontari del 118 di Sassari».



Commenti ALGHERO - «Apprezzo il tentativo dell'On. Manca di sviare ulteriormente la polemica: una risposta senza contenuto, fuori dal merito della questione. Forse l'Onorevole Manca non ha chiara la distribuzione dei presidi sanitari. Forse non conosce la materia di cui parla, eppure basterebbe studiare. La invito a informarsi meglio, a studiare ed evitare polemiche faziose».

«Di più: l'emittente televisiva Videolina – non Christian Mulas – ha riportato la notizia secondo cui tutti gli operatori sanitari di Sassari sarebbero stati sottoposti a vaccino anti-covid, dando così il via alla fase di vaccinazione degli operatori e degli ospiti delle Rsa. Rispedisco al mittente le accuse personali: qui non bisogna saper leggere l'italiano, ma studiare il sistema sanitario del territorio che, a quanto pare, l'Onorevole non conosce. Forse basterebbe evitare di informarsi sulla piattaforma Rousseau» conclude Mulas.