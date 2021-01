video Cor 17:30 Bustoni a tutte le ore, a pranzo con la plastica Sempre più ritardi nel servizio di nettezza urbana ad Alghero, ormai totalmente fuori controllo soprattutto nel centro storico. Ecco la segnalazione di alcuni cittadini esausti da tanti ritardi. Le immagini dei lettori



Nella foto: via Arduino alle 14.40 di oggi (venerdì 15 gennaio) ALGHERO - Via Arduino, via Cavour, via Principe Umberto e Gilbert Ferret. Ma anche Piazza Misericordia, Santa Croce e una lunga fetta dei Bastioni e del Corso. Insomma, gran parte del centro storico imbottita di bustoni di palstica fino al primo pomeriggio. La segnalazione è di un residente che ha inviato un esaustivo video alper denunciare la situazione ormai divenuta «insopportabile». Una scena che si ripete con estrema puntaulità ad Alghero, nell'indifferenza di chi dovrebbe garantire il rispetto prima ancora che del decoro, del servizio e dei controlli. Eppure nonostante le lamentele delle ultime settimane anche questa mattina (venerdì) la solita scena: buste con plastica dissipate lungo le strade mentre le serrande dei negozi si alzavano e le vetrine si illuminavano. Uno sconcio a cui andrebbe posto ì immediato rimendio una volta per tutte.Nella foto: via Arduino alle 14.40 di oggi (venerdì 15 gennaio) Guarda e condividi il video su Alguer.tv